Einblicke in 80 Lehrberufe bei der Lehrlingsmesse im Walgau Bei der großen Lehrlingsmesse zum Mitmachen und Ausprobieren findet jeder die passende Lehrstelle.

Am 15. + 16. November bieten insgesamt 60 Aussteller in der Tennishalle Nenzing praktische Einblicke in unterschiedlichste Ausbildungsberufe. Geschäftsführende, Ausbildende und Lehrlinge freuen sich auf ein persönliches Kennenlernen.