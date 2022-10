Lehrlinge auf der Burg und im Bähnle

Erfolgreicher Abschluss für die diesjährige Lehrlingsmesse am vergangenen Freitag.

Auch bei herbstlichem Unwetter viel Interesse für die russmedia-Lehrlingsmessen: Über 1050 Schüler:innen haben die Chance genutzt und sind dem Ruf zum Bähnle und in die Burg gefolgt, und haben sich bei den letzten zwei Locations der diesjährigen Lehrlingsmesse über ihre berufliche Zukunft und die Möglichkeiten in ihrer Region informiert.

Lehrlingsmessen auf der Burg und in der Bahn

Mit voller Kraft voraus

Beim Bähnle in Lustenau stellten neun Unternehmen aus der Region insgesamt 32 Lehrberufe vor und standen für die Fragen der über 450 Schüler:innen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Bei gemütlichem Regenwetter fuhr das Bähnle zweimal den Rhein entlang, während an Bord Kontakte geknüpft und Zukunftspläne geschmiedet wurden. Besonders beliebt war die Möglichkeit, direkt im Bähnle-Wagon Bewerbungsfotos machen zu lassen und in der Foto-Box schöne Selfies zur Erinnerung zu knipsen.