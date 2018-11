Lehrer sieht sich als Opfer von Mobbing

Der klagende Lehrer sieht sich als Mobbingopfer. Er behauptet, in der Schule im Bezirk Bregenz sei er von einem Lehrerkollegen und vom Direktor über Jahre hinweg schikaniert worden.

Der klagende Lehrer sieht sich als Mobbingopfer. Er behauptet, in der Schule im Bezirk Bregenz sei er von einem Lehrerkollegen und vom Direktor über Jahre hinweg schikaniert worden. Deswegen sei er an einer Depression erkrankt und könne nicht mehr arbeiten.

Der Pädagoge hat die Republik Österreich als Dienstgeberin des Lehrerkollegen und des Schuldirektors auf Schadenersatz verklagt. In dem Zivilprozess, in dem noch kein Urteil ergangen ist, ging gestern am Landesgericht Feldkirch die erste Verhandlung über die Bühne. Dabei wurde zunächst 20 Minuten lang über den Antrag des Klägers diskutiert, die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen. Die Richterin hat dann beschlossen, die Öffentlichkeit zuzulassen.

So habe der Lehrerkollege den Kläger als Minderleister herabgewürdigt, weil er angeblich keine unbezahlte Mehrarbeit leis­ten wollte, sagte Klägeranwalt Grass. Zudem habe der Lehrerkollege den Dienstplan erstellt und dabei seinen Mandanten absichtlich an jenem Wochentag zum Unterricht eingeteilt, an dem er frei haben wollte. Der Schuldirektor sei seiner Fürsorgepflicht nicht nachgekommen und habe den Lehrerkollegen nicht eingebremst. Der Kläger sei wegen des Mobbings derart schwer erkrankt, dass er sich vorzeitig in den Ruhestand versetzen lassen müsse.