Lehrer in Vorarlberg wegen Corona-Verstößen entlassen

In Vorarlberg hat erneut ein Lehrer seine Stelle verloren, weil er die Corona-Maßnahmen nicht mittragen wollte.

Kopfschmerzen

Es handelt sich in Vorarlberg um die dritte Lehrperson, die aufgrund eines Boykotts der Corona-Maßnahmen entlassen wurde. Bereits im März mussten zwei Pädagogen ihre Stelle aufgeben, von weiteren ähnlichen Fällen sei ihr derzeit nichts bekannt, so Mettauer-Stubler. Als der HAK-Lehrer Maske und Tests verweigerte, erlaubte ihm der Direktor der Schule laut dem Zeitungsbericht zunächst Fernunterricht. Die Bildungsdirektion ordnete jedoch im April seine Rückkehr in die Schule an, was der Direktor so auch umsetzte. Als Grund für seine Verweigerung habe der Lehrer gesundheitliche Probleme genannt. Er habe nach einem Corona-Test unter anderem wochenlang Kopfschmerzen gehabt.