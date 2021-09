Lehre ahoi! Gelungene erste Lehrlingsmesse am See

Großes Interesse und breites Lehrlings-Angebot auf der MS Vorarlberg am vergangenen Freitag, 24. September.

Auf hoher See

Nach zwei digitalen Veranstaltungen schätzten alle Beteiligten die Lehrlingsmesse vor Ort besonders. Die beiden Schülerinnen Lara und Clara (13) erzählen: "Wir finden es angenehmer, wenn man wirklich mit der Person reden kann, da Nachfragen zum Lehrberuf viel besser möglich sind." Das bestätigen auch die Aussteller von Doppelmayr: "Es ist natürlich ganz etwas anderes, mit den Jugendlichen von Angesicht zu Angesicht zu reden. Die Online-Events waren eine tolle Alternative, jedoch kommt man hier einfacher ins Gespräch." Drei Mal am Tag verließ die MS Vorarlberg für eine Rundfahrt in der Bregenzer Bucht den Hafen und lichtete den Anker. Viele Unternehmen durften sich großteils schon zu Anfang

September über Lehrlingszuwachs freuen. Sie suchen und werben nun für nächstes Jahr Auszubildende an. Die Lehrlingsmesse am See ist die erste von vier Lehrlingsmessen an besonderen Locations: kommenden Freitag, 1. Oktober, am Muttersberg in Bludenz sowie am 8. Oktober in der Bahnhofsremise in Bezau und zeitgleich auch in den historischen Gemäuern der Schattenbug in Feldkirch.