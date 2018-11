Lego, Zurcaroh und Seifenkisten: Tag der offenen Tür an der HTL Bregenz

Technik zum Anfassen lautete das Motto beim Tag der offenen Tür der HTL Bregenz.

Bis zu 2.000 Besucher und Interessierte überzeugten sich am Samstag von den Möglichkeiten in den verschiedenen Fachbereichen.Neben Workshops in den drei Fachbereichen Elektrotechnik, Kunststofftechnik sowie Maschinenbau und Automatisierungstechnik gab es in den Werkstätten und Labors viel zu entdecken. Abgerundet wurde der Tag der offenen Tür von einer Seifenkistenausstellung, den Robotern der First Lego League, einer Firmenmesse zur Joborientierung für die Zeit nach der HTL, einem Workshop mit HTL-Schülern, die Mitglied sind von Zurcaroh sowie einem Sprachencafé.