"Legislaturperiode dauert doch noch einige Zeit ... Hoffentlich"

Finanzminister Magnus Brunner war am Dienstag zu Gast bei den "Top 100". Mit einer Aussage im Interview auf der Bühne ließ der Bundesminister dann aufhorchen.

Ende der Koalition angedeutet?

Auch VN-Chefredaktuer Gerold Riedmann ließ es sich nicht nehmen, da noch einmal nachzuhaken: "Was heißt jetzt dieses 'Hoffentlich'?" Wenn nichts passiere, dann gehe er vom normalen Wahltermin im Herbst 2024 aus, meinte Brunner sichtlich amüsiert.

"Ach, wenn wir doch die Zeit hätten, noch 15 mal nachzufragen", kommentierte der VN-Chefredakteur, und spielte damit auf die wachsenden Unstimmigkeiten in der Bundes-Koalition zwischen Schwarz-Grün an.

all

all

self

self

Kein "Koste es, was es wolle" mehr

Bei der Veranstaltung der Top-100-Arbeitgeber in Vorarlberg bei Hirschmann Automotive in Rankweil hatte Brunner zuvor betont Österreich müsse von der “Koste es, was es wolle”-Mentalität abrücken.