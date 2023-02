"Legales Koks" aus Großem Walsertal? Wildkraut Sniff

Moderner "Hirtenschnupf"?

So zählte neben dem ein oder anderen Glas Bier oder Wein auch Tabak, und insbesondere Schnupftabak, zu den gängigen Waren, die in den heimischen Gaststätten konsumiert werden und wurden.

So entstand die Idee für den ersten "Energy Sniff" der Welt

Was beinhaltet der

Wildkraut Energy Sniff?

So reagiert der Hersteller auf die Kritik provokanten Marketings ...

"Ich lasse mich nicht gerne in diese Ecke drängen. Unser Produkt ist keine Droge oder ein Rauschmittel wie Kokain und beinhaltet kein Nikotin. Koffein zählt natürlich zu den Stoffen, die abhängig machen können. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass ein Koffein-Entzug keine dramatischen Auswirkungen mit sich bringt", zeigt sich der Wildkraut-Schöpfer überzeugt von seinem "Schnupf". Außerdem sei es ihm wichtig zu betonen, dass er eine Verharmlosung von Kokainkonsum aufs Schärfste verurteile. Der Wildkraut Energy Sniff sei für Menschen, die an einer Energiekrise leiden und kurzfristig Abhilfe schaffen möchten.

"Geschnupft wird seit Jahrhunderten. In der indischen Ayurveda-Heilkunst werden bei der Nasya-Kur ebenfalls Kräuter oder Öle über die Nase aufgenommen, was sich seit 4000 Jahren bewährt hat. Auch Elvis oder das legendäre 'Ratpack' haben das Schnupfen nicht erfunden", führt der gebürtige Rankweiler weiter aus.

Rezeptur unter Berücksichtigung zahlreicher Gutachten

Ziel für Wildkraut Energy Sniff:

Ein Prozent Umsatz von Red Bull

"Seit Frühling 2021 vertreiben wir das Produkt hauptsächlich online, wir planen aber nun, vermehrt in Trafiken unseren "Schnupf" anzubieten. Produziert wird in Rankweil, dem Ort, an dem auch Red Bull seine Dosen abfüllt. Mein Ziel wäre es, ein Prozent Umsatz vom weltweit erfolgreichen Energy-Drink-Konzern zu erwirtschaften", schmunzelt der Gründer.

Mag. Andreas Prenn mit Kritik vonseiten der Suchtprophylaxe

"Schnupfen von weißem Pulver kann falsch interpretiert werden"

Konter des Wildkraut-Gründers

Dem wiederum kontert der Wildkraut-Gründer: "Also Kaugummis sind auch für Kinder, Zigaretten nur für Erwachsene. Bei Kaugummizigaretten findet also wirklich eine Verschmelzung von zwei Produktkategorien statt. In meiner Kategorie wird nichts verschmolzen. Weder ist das Produkt für Kinder, noch kenne ich Produkte, die sich Kinder in die Nase ziehen."