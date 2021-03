Lediglich eine Neuinfektion am Montagmorgen

Das Dashboard des Landes verzeichnete mit Stand 8 Uhr nur eine Neuinfektion. Damit galten 437 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus waren am Sonntag keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie verstarben in Vorarlberg 279 Personen an oder mit dem Coronavirus.