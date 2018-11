Leder fürs Leben

Abgewetzt, in die Jahre gekommen, durchgesessen und mit dem einen oder anderen Loch: Ein altes Chesterfield-Sofa hat einfach einen unvergleichlichen Charme. Egal wie sehr man ihm das Alter ansieht. Oder vielleicht gerade deswegen.

Strapazierfähig, vielfältig und ein echtes Naturprodukt

Wer neue Möbel aus edlem Leder sucht, wird bei CASA in Hohenems fündig. In der aktuellen Kollektion des Familienbetriebs finden sich wieder besonders viele Stücke aus Leder, erzählt CASA-Geschäftsführer Philipp Waltner. „Leder ist einfach immer etwas Besonderes – kein Stück ist wie das andere.“ Ob schlanker Barhocker oder gemütliche Couch, ob stylishes Vintagestück oder klassischer Ohrensessel: Leder passt sich jeder Form perfekt an, der Modellvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. CASA bietet daher neben den klassischen Sofas auch Loungesessel und Stühle in Leder an.