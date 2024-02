Ledecka vor Gut-Behrami im Crans-Montana-Training

Gut-Behrami will die Siegesserie in ihrer Heimat fortsetzen

Ester Ledecka hat im zweiten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrten in Crans-Montana mit der Bestzeit aufhorchen lassen. Die Tschechin war am Donnerstag 0,20 Sekunden schneller als die Schweizer Weltcup-Führende Lara Gut-Behrami. Als ÖSV-Beste kam Stephanie Venier, die im Abfahrts-Weltcup Zweite hinter der verletzten Sofia Goggia ist, auf den neunten Platz. Am Freitag und Samstag stehen zwei Abfahrten auf dem Programm, am Sonntag (jeweils 10.30 Uhr/live ORF1) ein Super-G.

Ariane Rädler landete im Training unmittelbar hinter ihrer Teamkollegin Venier auf dem zehnten Platz. Mirjam Puchner fuhr auf den 13. Rang, Christine Scheyer, Emily Schöpf und Cornelia Hütter belegten die Plätze 15 bis 17. Weiters im Einsatz waren für den ÖSV Nadine Fest (26.), Michaela Heider (28.), Christina Ager (30.), Lena Wechner und Sabrina Maier (ex aequo 32.), Franziska Gritsch (37.), Ricarda Haaser (39.) sowie Anna Schilcher (44.).

Ein großes Thema sind in Crans-Montana - wie bei mehreren Weltcup-Orten in diesen Tagen - die hohen Temperaturen. Diese setzen der Piste Mont Lachaux vor allem im unteren Teil zu. "Gut war die Piste nicht", sagte Gut-Behrami. "Es sind ein bisschen frühjahrshafte Bedingungen", befand Venier, während Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury meinte: "Extrem weich." Möglicherweise fallender Regen würde die Sache noch verschlimmern.

In Abwesenheit von Mikaela Shiffrin, die ihre Knieverletzung vollständig ausheilen lassen will, kann Gut-Behrami an diesem Wochenende die Führung im Gesamtweltcup deutlich ausbauen. Aktuell liegt die in Bestform agierende Schweizerin nur fünf Punkte vor der US-Amerikanerin. Gut-Behrami hat die letzten drei Rennen, die sie bis Crans-Montana bestritten hat, jeweils gewonnen.

Im Abfahrtsweltcup ist Goggia 89 Punkte vor Venier und 141 vor Gut-Behrami, die in Crans-Montana in der Vergangenheit bereits drei Siege gefeiert hat. Zuletzt jubelte sie im Jänner 2021 über einen Super-G-Erfolg. Venier gelang vor drei Wochen in Cortina d'Ampezzo der zweite Weltcup-Sieg ihrer Karriere, als sie in der Abfahrt am Freitag triumphierte. In der Super-G-Wertung liegt Gut-Behrami nur zehn Punkte vor Hütter und 74 vor der Italienerin Federica Brignone.