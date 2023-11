Leclerc rast zur Formel-1-Pole in Las Vegas

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich die erste Pole Position seit der Formel-1-Rückkehr nach Las Vegas gesichert.

Der Monegasse verwies am Samstag in der Qualifikation auf dem Flutlichtkurs seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz, der allerdings schon am Vortag mit einer Startplatzstrafe von zehn Rängen belegt wurde. Es war die fünfte Pole von Leclerc in dieser Saison und die 23. insgesamt.