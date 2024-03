Leckeres Essen zu kleinen Preisen: 5 Cheap Eats im Bezirk Bludenz

Dimi's Café Bistro in Tschagguns

Das Café und Bistro Dimi's in Tschagguns verwöhnt seine Gäste mit griechischen Spezialitäten. Von griechische Klassikern wie Moussaka, Pita, Feta oder Tzatziki über Gyros- bis hin zu Grillspezialitäten steht im Restaurant eine vielfältige Auswahl an griechischen Gerichten auf der Speisekarte. Auch Fans der vegetarischen Küche kommen durch Gerichte wie Briami, Paputsaki oder Horiatiko auf ihre Kosten.

Unicorn Restaurant in Bürserberg

INTERSPAR-Restaurant Bürs im Zimbapark

Pizzeria Molto Bene in Raggal

Kenny’s in Bludenz

Bei Kenny´s in Bludenz gibt es leckere Bowls, Waffeln, Smoothies und Shakes. Von Porridge Bowls über Poke Bowls und Fitness Bowls bis hin zu Hot Bowls bietet Kenny´s eine vielfältige Auswahl an Bowls, teilweise sogar in zwei verschiedenen Portionsgrößen. Neben den Bowls auf der Karte können Gäste auch ihre eigenen Bowls zusammenstellen. Für Naschkatzen gibt es verschiedene fruchtige und schokoladige Waffelvariationen. Zudem können Gäste aus einer großen Anzahl an Shakes und Smoothies wählen.