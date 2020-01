Lecher Liftpersonal um knapp 13.000 Euro „erleichtert“

Rumänische Hilfskraft beklaute Kollegen, bestritt bis zum Schluss, akzeptiert nun aber das Urteil.

Der 31-Jährige war zuständig für Lifttoiletten, Schneeräumen, Parkplatz und sonst ein paar Dinge. Es war bereits die dritte Saison und bislang gab es keine Beanstandungen. Ab November 2018 fehlten jedoch in den Lecher Mitarbeiterunterkünften immer wieder größere Beträge. Zunächst einem Koch und einer Kellnerin, wenig später Liftangestellten, die in einem Personalhaus nebenan wohnten. Ein Betriebsleiter hatte über 10.000 Euro angespart, er wollte sich etwas kaufen, auf was er schon länger gespart hatte. Dann vermisste ein weiterer Liftkollege 900 Euro, ein dritter 1250 Euro. Letzterer wollte seinem Patenkind ein Geschenk kaufen.