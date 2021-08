Lecher Hotelier fordert europaweite Impfpflicht

Die Krone von Lech Hotelier Johannes Pfefferkorn sprach bei "Vorarlberg LIVE" über die Einführung der 1-G-Regel im Tourismus.

Laut einer Gallup-Umfrage sind 41 Prozent der Bevölkerung für eine Impfpflicht, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das bezieht sich vor allem auf die Gastronomie, Sportstätten, Kulturbetriebe, Freizeiteinrichten und Hotels. 38 Prozent empfinden eine Testpflicht als ausreichend. Die Debatte über eine 1-G-Regel führt zu einer Verunsicherung, die mehrere Hotel-Stornierungen zur Folge hat. Wie die Hotelbranche zu der Einführung der 1-G-Regel steht, erklärt Johannes Pfefferkorn, Hotelier von Die Krone von Lech bei "Vorarlberg LIVE".

Einzige Lösung für Tourismus

Um den Tourismus abzusichern, gebe es nur "eine" europäische Lösung: "Und das ist Impfpflicht." Nur damit könne der Tourismus und die Reisefreiheit in ganz Europa garantiert werden. Man fange mit der Diskussion der 1-G-Regel viel zu spät an. "Das hätte letztes Jahr diskutiert werden sollen." Pfefferkorn plädiere für eine generelle Impfpflicht, die nicht nur auf bundesweiter, sondern sogar europaweiter Ebene stattfinden sollte. Testen sorge bei ihm im Hotel für gar keine Diskussionen, man teste zweimal in der Woche,