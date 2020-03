Lecher Gemeindechef Muxel im Live-Interview

VN.at und VOL.AT laden ab 16 Uhr zum interaktiven Interview mit Lecher Gemeindechef Ludwig Muxel.

Die Coronavirus-Fälle Ischgl und St. Anton ziehen weiter Kreise. Die Arlbergregion steht seit heute, 12 Uhr, unter Quarantäne. Lech, Zürs, Warth, Stuben und Schröcken sind nicht mehr erreichbar, die Zu- und Abfahrten sind polizeilich gesperrt. Niemand darf mehr rein, niemand mehr raus. Offiziell gibt es mittlerweile fünf Verdachtsfälle aus Lech. Auch Personen, die in den letzten 14 Tagen in den besagten Gebieten waren, und sei es nur zum Skifahren, müssen sich 14 Tage Zuhause in Quarantäne begeben. Das sei nicht freiwillig, sondern Pflicht, betont LH Markus Wallner.