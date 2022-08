Leblose, nackte Frau am Stand entpuppt sich als ...

In Thailand wurden Polizeibeamte zu einem Touristen-Hotspot gerufen, nachdem Strandbesucher einen erschreckenden Fund machten.

Vergangenen Donnerstag wurde die thailändische Polizei zum Bang Saen Beach gerufen. Der Grund: Eine leblose, nackte Frau lag am Strand. Die Tragödie erwies sich jedoch als nicht ganz so tragisch. Die Beamten stellten fest, dass es sich nicht um eine Frauenleiche handelt, sondern um eine Sexpuppe.

Es ist noch unklar, wie die Sexpuppe an den Strand kam. Beamte gehen davon aus, dass sie in einen Fluss oder Kanal geworfen wurde und dann an den Strand geströmt wurde. Die Herrenlose Puppe wurde mit auf die Polizeistation genommen, falls der Besitzer doch noch kommt.