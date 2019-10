Lebenswege

Frauen und ihre Heimat im Bregenzerwald .

Es sind Persönlichkeiten mit Widersprüchen: bodenständig und weltoffen, traditionsgebunden und modern, nachdenklich und voll Energie. Alle auf ihre Art faszinierend - ob sie als Rentnerin noch einmal in die Lehre gehen, damit eine geliebte Tradition nicht ausstirbt, eine Gastronomenfamilie über Generationen zusammenhält oder mit und in der Natur leben und ihre Schätze für das Wohlbefinden der Menschen nutzen.

Was sie bei allen Unterschieden eint, ist die Verwurzelung in ihrer Heimat, dem Bregenzerwald. Die Heimat erdet sie, gibt Sicherheit und das Gefühl von Zusammengehörigkeit.

Weil diese Heimatverbundenheit Teil ihres Lebens ist, werden die Frauen im Buch auch danach gefragt, was sie am Wald besonders mögen. Und so wird aus den vierzehn außergewöhnlichen Frauenportraits unversehens auch eine Liebeserklärung an den Bregenzerwald und seine Menschen.