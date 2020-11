Lebensretter für Paul (5) aus Feldkirch gesucht!

Der 5-jährige Paul aus Feldkirch-Nofels braucht wegen akuter Leukämie dringend eine lebensrettende Stammzellenspende.

Paul ist erst fünf Jahre alt und benötigt dringend einen Stammzellenspender. Sein kleiner Bruder kommt leider nicht in Frage, weshalb dringend lebensrettende Stammzellen von einem Fremdspender gesucht werden. "Irgendwo da draußen läuft sein genetischer Zwilling herum, der gar nicht weiß, dass er Paul ganz einfach und unkompliziert das Leben könnte. Er weiß es nicht, weil er oder sie nicht typisiert ist", erklärt Andreas Wassner vom Verein "Geben für Leben".

Typisierungsaktion am Sonntag, 13. Dezember

Wenn es die Entwicklung mit Covid-19 zulässt, findet am Sonntag, 13. Dezember eine spontan organisierten Typisierungsaktion in Feldkirch statt.



Wo: Volksschule Nofels

Wann: 10:00 bis 14:00 Uhr in der Volksschule Nofels