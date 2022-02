Lebensqualität fördern und professionelle Betreuung"

MOHI-Rankweil Leiterin Daniela Kessler muss mit dem Team gewaltige Herausforderungen meistern.

Der Mohi will alle Betagten, Alleinstehenden, Hilfsbedürftigen und Menschen mit Beeinträchtigung dabei unterstützen, ihr Leben in gewohnter Umgebung verbringen zu können. „Wir sind ständig gewachsen und haben uns innerhalb des KPV etabliert. Die Herausforderungen werden von Tag zu Tag größer. Die Unterstützung der älteren Menschen steht an oberster Stelle“, sagt MOHI Rakweil Leiterin Daniela Kessler. Seit dreizehn Jahren führt sie die Geschicke dieser wichtigen Institution. Mehr als siebzig Mohi-Helfer kümmern sich täglich um 165 Klienten in Rankweil, Brederis und Übersaxen. Dass sich im Laufe der Zeit zwischen den Mohi-Mitarbeitern und den Klienten ein Vertrauensverhältnis entwickelt, ist für Daniela Kessler von enormer Bedeutung. „Die Klienten müssen stets im Mittelpunkt stehen, unser Ziel ist es, ihre Lebensqualität zu fördern und sie verlässlich in ihrem Alltag zu begleiten. Ohne das enorme Engagement unserer Mitarbeiter wäre diese Aufgabe erst gar nicht machbar“, weiß Daniela Kessler. Zusätzlich bietet der Mobile Hilfsdienst Rankweil seit über fünf Jahren eine Nachmittagsbetreuung im Fuchshaus an. Fünf Mal wöchentlich werden im Moment insgesamt 41 Besucher begrüßt. Die Mitarbeiterinnen der Nachmittagsbetreuung sind stets bemüht ihren Gästen vielseitige, humorvolle Nachmittage zu bieten. Das Ziel ist es der Vereinsamung entgegenzuwirken und pflegende Angehörige zu entlasten.