LebensMittelPunkt Exkursionen bei Sutterlüty

Die Vorarlberger Mittelschulen setzen sich, auf Initiative der Plattform „Lebensmittel sind kostbar!“, aktuell vertieft mit den Themen Ernährung und Lebensmittelkompetenz auseinander.

Im Rahmen des Exkursions- und Bildungsangebot #LebensMittelPunkt durfte auch Lebensmittelhändler Sutterlüty zwei Schulklassen begrüßen. Woher kommen die Zutaten für meine Jause? Welche Vorteile hat der Kauf und Konsum von regionalen Lebensmitteln? Kaufen wir zu viel ein und werfen wir zu viel weg? Was ist der Unterschied von Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum? Wie erkenne ich mit meinen Sinnen, ob ein Produkt noch zum Genuss geeignet ist? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen wurden an zwei Nachmittagen – zum einen mit einer Klasse des BRG Dornbirn Schoren, sowie zum anderen mit einer Klasse der Mittelschule Egg – in den Ländlemärkten Dornbirn Rohrbach und Egg gemeinsam erarbeitet.