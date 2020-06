Tag 3 der Vorarlberger Umweltwoche steht unter dem Motto "Lebensmittel sind viel zu schade für den Abfall". Dazu gibt es Informationen, Tipps zur richtigen Lagerung und nicht zuletzt: Zahlreiche schmackhafte Rezepte zum Kochen mit Resten.

Schulexkursionen #LebensMittelPunkt

Ein Beispiel dafür sind die Schulexkursionen #LebensMittelPunkt. Von den für 28 Schulen von März bis Mai 2020 geplanten 66 Exkursionen in 13 Betriebe, die in der Erzeugung, Verarbeitung und Entsorgung von Lebensmitteln tätig sind, fanden wegen der Corona-Pandemie nur fünf statt.

Regionalität wird gefragter

Regionalität hat in Vorarlberg immer größere Bedeutung. So erfreut sich etwa die Regionalinitiative „Vorarlberg am Teller“ in immer mehr Betrieben großer Beliebtheit. Auch die Initiative „Das beste Essen für unsere Kinder“, die die Landesregierung dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt hat, sieht Regionalität, qualitativ hochwertige und saisonale Lebensmittel als beste Grundlage für eine gute Ernährung unserer Kinder an.