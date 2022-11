Lebensgeschichten von 23 Frauen im Fokus

Neue Ausstellung im Frauenmuseum Hittisau zeigt Foto- und Tonprojekt von Nurith Wagner-Strauss.

„Zwischen den Welten“ nennt sich die Schau. Deshalb werden auch jeweils zwei leicht unterschiedliche Bilder voreinander gehängt und erzeugen eine stimmige Gesamtinstallation. Die Fotografin Nurith Wagner-Strauss fängt in ihren großformatigen Schwarzweiß-Bildern das ein, was von einer Persönlichkeit am Lebensabend präsent ist. Sie geht der Frage nach, wie und wo die Grenzen der Realität, der Zeit, des Hier und Jetzt und des längst Vergangenen verschwimmen. „Gesichter von älteren Frauen haben mich immer schon berührt. In diese ist das ganze Leben eingezeichnet. Neben den Bildern ist es mir aber auch wichtig, die Geschichten der Frauen festzuhalten“, erläuterte Nurith Wagner-Strauss. Für die Anordnung der Bilder und Gestaltung der Ausstellung zeichnet Architekt Stefan A. Schumer verantwortlich.