Lebensgefährliche Blitze - Was tun bei Gewitter?

Ob Schwimmen oder Wandern, im Sommer ist die Gefahr von Gewittern und Blitzen nicht zu unterschätzen.

Von Gewittern gehen enorme Gefahren aus. In den vergangenen Tagen wurden in Österreich einige Menschen bei Gewittern vom Blitz erfasst und verletzt. Eine 45-jährige Extremsportlerin aus Norwegen starb Ende Juli bei einem Berglauf in Südtirol sogar durch einen Blitzschlag.