Lebendige Bücherei, Treffpunkt und Ort der Begegnung

Mit „unglaublich“ startete Martin Waldner vom Bücherei-Team die Begrüßung der für ihn unglaublichen Menschenmenge, die zur Eröffnungsfeier der neuen Bücherei gekommen war.

Nach der eindrücklichen Einführung durch Annette Scheffknecht und Martin Waldner wurde das Wort an Bürgermeister Josef Bischofberger übergeben. „Das alte Postlokal ist zur Bücherei geworden und hat an einem der besten Standorte in der Gemeinde ein attraktives und einladendes Zuhause gefunden“, so Bürgermeister Josef Bischofberger. Grußworte gingen an Pfarrer Armin Fleisch welcher die Einweihung des neuen Lokals vornahm. Ebenfalls wurde Landtagsvizepräsidentin Martina Rüscher, die Bürgermeisterkollegen Bianca Moosbrugger-Petter und Tobias Bischofberger, so wie alle Bizauerinnen und Bizauer, aufs herzlichste begrüßt. Ein großer Dank wurde vorne weg dem Bücherei-Team für seinen unermüdlichen Einsatz, unterstütze von Isabella Deuring „engagiert sein“, dem ausführenden Architekten Gerald Amman Querformat, den Handwerkern und Firmen für ihre Verlässlichkeit und die termingerechte Abwicklung und der Gemeindevertretung, die das Projekt voll unterstützt hatte, ausgesprochen.