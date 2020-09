In Lingenau geht mit Schulbeginn ein neuer Naturkindergarten in Betrieb.

Das Leben in und mit der Natur ist nicht nur Theorie, sondern kann von den Kindern direkt erlebt werden. Herausforderungen sind die unterschiedlichen Witterungsbedingungen und das Spielmaterial. „Die Kinder spielen und basteln bei jeder Witterung mit dem, was in der Natur vorhanden ist. Nur scheinbare Herausforderungen – in Wirklichkeit wird dadurch die Selbstwahrnehmung, Lösungsorientiertheit und Kreativität unserer Kinder angeregt“, erläutert Kindergartenpädagogin Sandra Berchtold die Intentionen. ME