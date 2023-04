„Lebe, lache, liebe!"

Die Liedermänner laden am Samstag zum heiteren Konzertabend in die Turnhalle ein.

Der Männerchor aus Alberschwende feierte im vergangenen Jahr mit einem zweitägigen Konzertreigen das 100-Jahr-Jubiläum. Und zu Beginn dieses Jahres wurden die Sänger mit einer besonderen Auszeichnung überrascht. Chorverbands-Obmann Axel Girardelli überreichte dem Liedermänner-Chor die höchste Auszeichnung des Vorarlberger Chorverbands in Form der Rudolf von Ems Medaille und betonte in seiner Laudatio die „Geselligkeit der coolen Truppe, die gemeinsam für den perfekten Klang eintritt“. Mit den beiden Konzerten am Samstag und der „Bregenzerd-Wo(r)ld-Tournee“ am vergangenen Samstag nehmen die umtriebigen Liedermänner zudem an der österreichweiten Aktion „Österreich singt wieder“ teil.