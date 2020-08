Leah Birnbaumer ist neue Landessprecherin der Grünen Jugend Vorarlberg

Die Grüne Jugend Vorarlberg hat einen neu gewählten Vorstand und mit Leah Birnbaumer eine neue Landessprecherin. Sie übernimmt das Amt von Aaron Wölfling, der ab Herbst in Wien sein Studium beginnen wird.

Ein Ort für Austausch und Wachstum

Die Grüne Jugend will jungen Menschen einen Ort für Austausch und Wachstum bieten. "Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich persönlich an all den Erfahrungen als Aktivistin gewachsen bin", beschreibt Birnbaumer ihren Weg in der Grünen Jugendorganisation. Ein großer, wichtiger Teil der Arbeit der GJ sei die Bildungsarbeit. Mit tollen Bildungsveranstaltungen wollen sie Jugendliche für Politik begeistern und zum kritischen Denken anregen. Die Landessprecherin kritisiert: "Unser Schulsystem sieht viel zu wenig Politische Bildung vor, somit müssen wir das eben zu einem Teil selbst übernehmen."