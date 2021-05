Leader Liefering will Austria Lustenau ans Tabellenende schießen

Zum Heimabschluss kommt der Spitzenreiter aus Salzburg zu den krisengeschüttelten Grün-Weißen.

Zwei Spieltage sind in der 2. Liga noch zu spielen, ehe am 23. Juli der Meisterschaftsstart für die neue Meisterschaft wieder beginnt.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Lustenau vs Liefering

In dieser Saison gibt es keine Absteiger in der 2. Liga. Allerdings droht der Lustenauer Austria noch das Zurückfallen auf den letzten Tabellenplatz. Wenn Pius Grabher und Co. die beiden letzten schweren Spiele gegen Liefering (Sonntag 14.30 Uhr) und Lafnitz (23. Mai 17 Uhr auswärts) verlieren droht die Rote Laterne zum Saisonende. Zum Heimabschluss kommt der Tabellenführer FC Liefering ins Planet Pure Stadion. Die Salzburger Jungbullen stellen das zweistärkste Team in der Offensive und haben die beste Abwehrreihe der Liga. Austria Lustenau ist Dreizehnter und hat nur zwei Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht SV Horn.