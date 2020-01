Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Für Wintersportler bestehen günstige Bedingungen mit überwiegend geringer Lawinengefahr.

An Nordwest- über Nord- bis Osthängen entstanden in föhnanfälligen Lagen vor allem in der Silvretta und im Rätikon kleine Triebschneeansammlungen. Zudem liegen vereinzelte Gefahrenstellen für trockene Lawinen in extremen, schattseitigen Steilhängen und an Übergangsbereichen von wenig zu mehr Schnee. Ältere Triebschneeansammlungen können meist nur mit großer Zusatzbelastung - wie z.B. eine Gruppe ohne Abstände oder ein Bergsteiger zu Fuß - als kleine Schneebrettlawinen ausgelöst werden. Neben einer Verschüttung ist dabei auch die Absturzgefahr zu beachten. Eine vorsichtige Routenwahl wird empfohlen.