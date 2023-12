Lawinenbericht für Dienstag

Gleitschneelawinen sind aktuell die Hauptgefahr. Für Wintersportler herrschen überwiegend günstige Bedingungen.

Die vorherrschende Gefahrenstufe ist gering (1) bis mäßig (2).

Lawinenbericht im Detail

In den Gebieten: Voralpenbereich, Allgäuer Alpen, Bregenzerwaldgebirge

Weiterhin Gleitschneelawinen und im Tagesverlauf nasse Rutsche - für Wintersportler günstige Bedingungen

Speziell an steilen, glatten Wiesenhängen aller Expositionen sind weiterhin mittlere

Gleitschneelawinen möglich. Mit Sonneneinstrahlung und starker Erwärmung sind im Tagesverlauf vor

allem an steilen Sonnenhängen zunehmend auch kleine, nasse Lawinen möglich. Ältere

Triebschneepakete können von Wintersportlern teilweise noch als kleine bis mittlere

Schneebrettlawinen ausgelöst werden. Solche Gefahrenstellen finden sich in höheren Lagen im

kammnahen, vorwiegend schattseitigen Steilgelände. Nebst einer Verschüttung sollte auch die

Mitreiß- und Absturzgefahr beachtet werden.

Schneedeckenaufbau

Die Schneedecke konnte sich weiter setzen. Die obersten Schichten sind in höheren Lagen meist noch

pulvrig - vor allem in Schattenhängen. Mit den milden Temperaturen und Einstrahlung wurden diese

sonst zunehmend feucht. Ältere, teils überdeckte Triebschneeansammlungen sind in hohen Lagen

teilweise noch störanfällig. Sonst wurden derzeit keine Schwachschichten in der Schneedecke

festgestellt. In mittleren Lagen ist die Schneedecke oft bis zum Boden feucht. Es wurden weiterhin

Gleitbewegungen und Gleitschneelawinen beobachtet. In tiefen Lagen wurde die Schneedecke stark

abgebaut.

Wetter

Nacht: Die Nacht verläuft gering bewölkt bis wolkenlos. Dienstag: Im Gebirge herrschen nochmals

ungewöhnlich milde Verhältnisse für die Jahreszeit und strahlender Sonnenschein. Temperatur in

2000m: 2 bis 7 Grad, Höhenwind: schwach

Tendenz

Am Mittwoch dominieren Wolken und eine schwache Kaltfront bringt etwas Neuschnee. Die

Gleitschneeaktivität geht leicht zurück. In hohen Lagen wird die Gefahr trockener Lawinen ansteigen

In den Gebieten: Lechquellengebirge, Lechtaler Alpen, Verwall, Silvretta, Rätikon Ost, Rätikon West

Gleitschneelawinen sind die Hauptgefahr - in hohen Lagen älteren Triebschnee beachten

Vor allem an steilen, glatten Wiesenhängen aller Expositionen sind weiterhin Gleitschneelawinen

möglich - solche können auch mittelgroß werden. Vorsicht unterhalb von Gleitschneerissen. Mit

Sonneneinstrahlung und starker Erwärmung sind im Tagesverlauf vor allem an steilen Sonnenhängen

weiterhin auch kleine, nasse Lawinen möglich. Für Wintersportler herrschen günstige

Bedingungen. Ältere Triebschneepakete können teilweise noch als kleine bis mittlere

Schneebrettlawinen ausgelöst werden - vor allem im hochgelegenen, kammnahen und vorwiegend

schattseitigen Steilgelände. Tiefere Schichten in der Schneedecke können meist nur mit großer

Zusatzbelastung gestört werden. Dies vor allem an Übergängen von wenig zu mehr Schnee, wie z.B.

bei Einfahrten in Rinnen und Mulden. Untertags sind zunehmend kleine nasse Lawinen möglich.

Schneedeckenaufbau

Wetter

Tendenz

Am Mittwoch dominieren Wolken und eine schwache Kaltfront bringt etwas Neuschnee. Die

Gleitschneeaktivität geht leicht zurück. In hohen Lagen wird die Gefahr trockener Lawinen ansteigen.

