Lawinen-Wunder auf der Drusenfluh

14 Tourengeher wurden am Samstag von einer Lawine erfasst - alle konnten gerettet werden.

Am Samstag gegen 10.25 Uhr stiegen mehrere Gruppen, insgesamt 18 Personen, von Skitourengehern durch das Öfatobel in Richtung Öfapass auf. Kurz bevor die erste Gruppe auf ca. 2200 Meter angekommen war, löste sich von der Drusenfluh – kurz unter dem Öfapass - selbständig eine Lawine. In weiterer Folge wurden 14 Tourengeher von der Lawine erfasst und mitgerissen. 10 Tourengeher waren nur teilweise verschüttet worden und konnten sich selbständig befreien. Weitere vier komplett Verschüttete konnten umgehend lokalisiert und aus den Schneemassen gerettet werden.