Lautstark in die Fasnat gestartet

Die Dornbirner Fasnatzunft gab den offiziellen Startschuss für die fünfte Jahreszeit.

Dornbirn. Pünktlich um 11.11 Uhr begann am Sonntag für alle begeisterten Mäschgerle wieder die schönste Zeit des Jahres. Mit einem ordentlichen „Remmy Demmy“ läutete die Dornbirner Fasnatzunft offiziell den Fasching ein und verwandelte das Dornbirner Kulturhaus kurzerhand in ein großes „Narrenhaus“. Zahlreiche Besucher, darunter auch Faschingsgruppen und Garden aus dem ganzen Land waren gekommen, um gemeinsam das Dorabirar Fasnatlied anzustimmen und den Faschingsmarathon gebührend zu starten. Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall gefragt – 115 Tage dauert die närrische Zeit dieses Jahr!

Dementsprechend motiviert ging man gleich zum Auftakt an die Sache. Der Fanfarenzug Dornbirn und die Kehlegger Schalmeien setzten den musikalischen Startschuss, bevor „Do Schnorrowagglar” Hugo Nussbaumer zum Mikrofon griff und das lang ersehnte „Maschgre, Maschgre Rollollo“ in die Menge entsandte. Die faschingsbegeisterte Bürgermeisterin und Hausherrin Andrea Kaufmann bedankte sich außerdem bei der Dornbirner Fasnatzunft für dessen wichtiges Engagement in Sachen „Brauchtumspflege“.