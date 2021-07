Lauterach gegen Röthis in der Favoritenrolle

Im Freitag-Spiel in der VN.at Eliteliga Vorarlberg wollen die Hagspiel-Schützlinge drei Punkte einfahren.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Lauterach vs Röthis

Der Kurztrip im Uniqa ÖFB-Cup hat VN.at Eliteligaklub Vorarlberg Lauterach schon längst abgehakt. Die klare 0:5-Niederlage gegen den übermächtigen Gegner SKN St. Pölten ist vergessen. Die volle Konzentration legt die Elf von Trainer Ingo Hagspiel nun auf die Meisterschaft und will sportlich dort anschließen wo Christoph Fleisch und Co. Ende Oktober letzten Jahres aufgehört haben. Seit dem 2:1-Auswärtssieg in Bregenz vor fast neun Monaten hat die Hofsteigtruppe kein Meisterschaftsspiel mehr bestritten und hat sich souverän erstmals für das Meister Play-off in der Regionalliga West qualifiziert.