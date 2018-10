Lauterach führte 3:0, aber musste bis zum Schluss zittern

Die Hofsteig-Elf stürzt mit 3:2-Heimerfolg den Tabellenführer Röthis vom Thron

Fünf Spieltage lang lag Titelaspirant Röthis in der Vorarlbergliga an der Tabellenspitze. Den Vorderländern kostete die dritte Niederlage in Folge nun die Tabellenführung. Nach dem vierten Heimsieg steht Anwärter Lauterach wieder auf einem fixen Startplatz für die Eliteliga Vorarlberg. Allerdings musste das Team um Trainer Thomas Bayr trotz einer sehr komfortablen 3:0-Führung nach 47 Minuten noch bis zum Schlusspfiff des Unparteiischen zittern, ehe sich Stephan Kirchmann und Co. über die drei wichtigen drei Zähler im Aufstiegskampf freuen durften. Der Vorarlbergligaschlager hielt, was er versprach. Beide Topklubs in der Viertklassigkeit mussten stark ersatzgeschwächt das Pflichtspiel bestreiten. So fehlten bei den Hausherren mit Standardgoalie Florian Kloser, Sebastian Beer, Gallus Huber, Raphael Mathis und Dennis Alibabic gleich fünf Stammspieler, aber auch die Vorderländer konnten Torjäger Sandro Decet, Mario Bolter, David Wackernell und Livio Stückler nicht einsetzen. „Die so großen schwerwiegenden Ausfälle haben wir gut kompensieren können und muss der Mannschaft ein Pauschallob aussprechen. Jetzt können wir uns wieder auf die obere Tabellenhälfte konzentrieren. Der Heimsieg war auch eine Frage des mehr Siegeswillen“, zeigte sich Lauterach-Coach Thomas Bayr zufrieden. Dank zwei katastrophalen Abwehrfehlern der Röthner ging Lauterach mit 2:0 in die Pause. Tobias Dür (34.) und Philipp Gridling (39.) brachten Lauterach in eine günstige Position. Als Topstürmer Elvis Alibabic kurz nach Wiederbeginn das dritte Tor für die Hausherren gelang, schien die Partie entschieden. Doch Richard Metzler mit seinem Doppelpack machte das Spiel nochmals spannend, doch der Ausgleich wollte den Röthnern nicht mehr gelingen. Die Schwarz-Schützlinge drückten vehement auf das Remis, die Schlussoffensive blieb unbelohnt. Bei Röthis macht sich das Fehlen von Langzeitausfall Mario Bolter im zentralen Mittelfeld seit den drei Niederlagen deutlich bemerkbar.