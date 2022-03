Lauterach deklassiert Wolfurt im Hofsteigderby

Am drittletzten Spieltag im Grunddurchgang der VN.at Eliteliga kommt es zum Duell von FC Lauterach und FC Wolfurt.

Das traditionsreiche Hofsteigderby der beiden stärksten Mannschaften in dieser Region zwischen Intemann FC Lauterach und Meusburger FC Wolfurt gehört seit mehreren Jahrzehnten zu dem Klassiker im Vorarlberger Amateurfußball. Die Statistik ist in den letzten fünfzehn Jahren fast ausgeglichen: Sechs Siege von Lauterach, sieben Erfolge für Wolfurt und fünfmal teilten sich die beiden Klubs die Punkte brüderlich.

Im Prestigeduell gibt es auf beiden Seiten einige wichtige Absenzen: Lauterach ohne den gesperrten Oldie Christoph Fleisch und Neuerwerbung Maurice Mathis, Wolfurt muss sogar fast auf ein gesamtes Team auskommen. Kapitän Simon Mentin, Torjäger Aleksandar Umjenovic, Max Natter, Benjamin Neubauer, Timo Rist, Felix Moosmann und Mücahit Özdemir sind nur Zuschauer auf der Tribüne in der wunderschönen Sportanlage Ried. Ein Favorit gibt es in den emotionsgeladenen Derbys ohnehin keinen. „Ich bin überzeugt von einem Derbyerfolg. Die Qualität reicht auf alle Fälle unsererseits dafür aus. Meine Mannschaft hat eine sehr gute Testphase hingelegt, das allein versprüht viel Optimismus. Es gilt einen sehr defensiv eingestellten Gegner zu knacken“, sagt Lauterach Trainer Peter Jakubec. Dem stark ersatzgeschwächten Wolfurt hilft im Aufstiegskampf nur ein Auswärtssieg in Lauterach.