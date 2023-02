Lauter kleine Stadtbaumeister

37. Feldkircher Kindermaskenball unterm Motto „Auf der Baustelle“ – Tolle Clown-Show

Der Kindermaskenball begann mit einer großen Polonaise durch den Pförtnerhaus-Saal. Voller Elan machten sich die Kinder flix auf den Weg zu den verschiedenen Spielstationen, die vom Mauerschießen über Wurfwand und Baggerwand bis zu einem LKW-Wettrennen, dem Zementsackhüpfen und dem Schubkarrenrennen reichten. In einer „Sperrzone“ war motorische Beweglichkeit, bei der „Tastbox“ hingegen sensorisches Gespür gefragt.

An der Baustellen-Bar bei Carolin Ilg und Nathalie Koch gab es Obst und Säfte sowie leckere Faschingskrapfen und Getränke für die kleinen „Baumeister“, die sich so gleich für die anschließenden Spielstationen des Kinermaskenballs stärken konnten.

So gelang ein krönender Abschluss des Semesterferienprogramms. Der Kindermaskenball wird in Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat der Stadt Feldkirch und seit vielen Jahren mit Hilfe einer Vielzahl freiwilliger Helferinnen und Helfer organisiert und durchgeführt. HE