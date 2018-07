Laut Forscher hunderte Weiße Haie im Mittelmeer

Letzte Woche wurde erstmals ein Weißer Hai vor Mallorca gesichtet. Wie Forscher jetzt bekannt geben, gehen sie davon aus, dass es hunderte dieser Art im Mittelmeer gibt.

Südlich von Mallorca ist ein Weißer Hai gesichtet worden – zum ersten Mal seit Jahrzehnten in dieser Region des Mittelmeers. Dies teilte das spanische Meeresforschungszentrum Alnitak auf seiner Facebook-Seite mit. Die Möglichkeit, dass es sich bei dem Tier in der Nähe der Baleareninsel Cabrera nicht um einen Weißen Hai, sondern um einen in der Regel deutlich kleineren Makohai handeln könnte, schloss Expeditionsmitglied Fernando López-Mirones am Freitag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur aus.