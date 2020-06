Laut Bauernregel droht ein nasser Sommer - wann wird's wieder heiß?

Nach den starken Regenfällen von letzter Woche und einem wechselhaften Wochenende zeigt uns auch der Montag die kalte Schulter. Am Dienstag meldet sich der Sommer kurz zurück.

Der Montag startet mit kräftigen Regenschauern, gegen Mittag lockern die Wolken auf. Am Nachmittag kommt es nur mehr zu einzelnen Schauern. Vor allem vom Vorderwald bis zum Rheintal sollte sich die Sonne noch einige Stunden zeigen. Im Bergland gibt es im Laufe des Nachmittags zumindest sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen mit Höchstwerten von 17 bis 22 Grad deutlich unter den Werten vom Wochenende.

Frühsommerlicher Dienstag

Der Dienstag wird sonnig und bleibt in Vorarlberg zumeist trocken. Die Temperaturen steigen wieder auf frühsommerliches Niveau, die Höchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad.

Am Mittwoch wird's zunächst sonnig und schwülwarm, ab dem Vormittag entstehen Haufenwolken, die am Nachmittag immer mächtiger werden. Zuerst entstehen im Bergland Schauer und Gewitter, später wird es auch in den Niederungen gewittrig. Die Höchstwerte steigen auf 24 bis 29 Grad.