Laurin Böhler wird Siebter beim Grand Slam in Paris

Laurin Böhler triumphierte mit dem siebten Platz beim Paris-Grand-Slam und erzielte das beste österreichische Ergebnis.

Gleich beim ersten großen Judo-Turnier des Jahres zeigte Laurin Böhler seine Klasse und sicherte sich den starken siebten Platz in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Trotz längerer Verletzungspause war der Schwarzacher in Topform und konnte sogar das beste österreichische Ergebnis in diesem Turnier erreichen.

Nach einem Freilos besiegte Laurin den Australier Kayhan Ozcicek-Takagi mit Ippon. Nichts anderes erwartete Benjamin Fletcher aus Irland, den Laurin durch einen gewaltigen Ura-nage-Wurf besiegte. Im Viertelfinale traf er auf die Nummer 1 der Weltrangliste, Michael Korrel aus den Niederlanden. In einem spannenden Duell, in dem von beiden Seiten nichts geschenkt wurde, konnte sich der Niederländer erst in der Verlängerung durch eine Waza-ari-Wertung durchsetzen. In der Hoffnungsrunde hätte Laurin den Kanadier Shady Elnahas beinahe besiegt, doch musste aufgrund zweier Waza-ari-Wertungen schlussendlich den Kürzeren ziehen.