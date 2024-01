Laura Bilgeri mit neuer Single: Was sie zu "Shadows" inspirierte

Zweite Single-Auskoppelung

Filme und Musik zu kombinieren, sei das beste, was sie sich vorstellen könne, verdeutlicht Bilgeri gegenüber VOL.AT. Vergangenen Sommer veröffentlichte sie mit "Arcade" ihre erste Single. 2024 erscheint ihr erstes Album. "Shadows" ist die zweite Single-Auskoppelung daraus. "Heute Abend im Lexis in Bregenz gibts eine große Release-Party mit Freunden und Familie und da freue ich mich schon drauf", erzählt sie. Dort wird sie auch zum ersten Mal ihren neuen Song live performen. Auch die Musikvideopremiere steht an.

"Es geht um einen Neuanfang"

Das ist "Shadows" von Laura Bilgeri

"Creepy Location" und Stroboskoplicht

Video: Laura Bilgeri im VOL.AT-Gespräch

"Ich bin extrem gespannt, was das Jahr alles bringt"

Dieses Jahr hat Bilgeri einiges geplant. "Ich liebe Jazz und darf jetzt auch am dritten Februar im Progy und Bess mit Big Band auftreten", erklärt sie. In Los Angeles gehe es dann nach langen Streiks endlich wieder mit Filmproduktionen und Castings los. "Alles noch offen und ich bin für alles bereit." Bilgeri ist aktuell auf Vorarlbergbesuch. Sie feierte hier etwa Weihnachten mit ihren Lieben. Auf jeden Fall freue sie sich, wieder im Ländle zu sein. "Wenn man viel im Ausland lebt und arbeitet, ist es eine Insel der Seeligen, wenn man heimkommt", gibt sei zu verstehen. "Uns gehts hier extrem gut, trotz allen Krisen." Vorarlberg werde ewig ihre Heimat bleiben.

Im Jänner und Februar sei sie noch in Österreich. Sie werde ihren Song in verschiedenen Radiostationen, etwa auch in Berlin, vorstellen. "Beim ZDF sogar, darauf freue ich mich brutal", meint sie. Im Mai dürfe sie als Support Act mit James Blunt auf Tour gehen, verrät sie zudem. "Ich bin extrem gespannt, was das Jahr alles bringt. Es ist ein Abenteuer."