Laufen und Schwimmen in Rankweil und Radfahren in Nenzing

Völlig neues Format bei der neunten Auflage von Trans Vorarlberg Triathlon

Um den zahlreichen Athleten(innen) aber trotzdem eine Sportveranstaltung in diesem ganz speziellen Jahr zu ermöglichen, hat das OK Team sich für ein komplett neues Format nach den Empfehlungen und Vorgaben der Behörden entschieden. Am 30. August wird in den Paspels Seen in Rankweil-Brederis der Schwimm- und Lauf Bewerb ausgetragen. Der Trans Vorarlberg 2020 wird durch ein Rad-Einzelzeitfahren am Sonntag 27. September in Nenzing komplettiert. Es sind auch Einzelstarts möglich. Die neue Ausschreibung zum nun fixierten Bewerb wird, vorbehaltlich der endgültigen Zusage der Behörden, in Kürze online gestellt.