Lauda flog sich selbst ins Krankenhaus

Bei den letzten zwei Formel-1-Rennen vermissten alle Fans an der Strecke Niki Lauda.

Der offizielle Grund für Niki Laudas Fehlen war eine “Krankheit”. Doch sein Fehlen ist ernster als vermutet, denn er wird in Wien wegen einer Sommergrippe, die ihn auf Ibiza erwischt hat, im AKH behandelt.

Am Anfang meinte die Formel-1-Legende, dass es nur ein Schnupfen sei, doch schlussendlich wurde es so schlimm, dass er sich selber nach Wien flog. Zusätzlich ist der Infekt zäher als vorher angenommen, was für einen verlängerten Krankenhausaufenthalt sorgt.