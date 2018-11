Innerbrazer Kindergartenkinder feierten den heiligen Martin.

Vor kurzem feierten die Kindergartenkinder die Legende des heiligen Martin, das traditionelle Laternenfest. Mit Eltern und Freunden trafen sich die Kinder in der Pfarrkirche. Sie begrüßten ihre Familien mit dem Lied „Wir sind die Laternenkinder“. Die Kinder bastelten in der dunklen Jahreszeit bunte Laternen, damit sie nicht vergessen, dass es manchen Menschen schlechter geht als ihnen. Die Kindergartenpädagoginnen erklärten den Kindern und Besuchern, dass sie für Menschen, die sich im Dunkeln befinden Licht sein können. Im Anschluss gaben die Kinder noch ein Rollenspiel, ein Laternengedicht und ein klangvolles Lied zum Besten. Zum Abschluss zogen die Kinder mit ihren Pädagoginnen in einem Laternenzug aus der Kirche aus. Bei einem gemütlichen Ausklang mit warmen Getränken und einem leckeren Buffet ließen alle gemeinsam das Laternenfest ausklingen und gingen mit besonderen Eindrücken nach Hause.