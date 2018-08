Last-Minute Tor von Monteiro lässt Austria Lustenau jubeln

FC Lauterach verlor gegen Austria Lustenau Amateure. Die Hofsteig-Elf verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Eine bittere 2:3-Heimpleite bezog FC Lauterach im vorgezogenen Spiel vom 6. Spieltag in der Vorarlbergliga. Durch den etwas überraschenden Erfolg bei der Heimmacht aus der Hofsteig-Elf rückt die Austria Lustenau Amateure noch vor Lauterach auf den zweiten Tabellenplatz vor. Lauterach verpasste damit auch den Sprung an die Tabellenspitze. Die zweite Kampfmannschaft der Austria zog mit Spitzenreiter Dornbirner SV punktgleich, aber hat die schlechtere Tordifferenz vorzuweisen. Ein Doppelpack des Brasilianers Vinicius Gomes Maciel reicht dem Hausherr Lauterach nicht einmal zu einem Punktgewinn. Die Grün-Weißen aus der Stickergemeinde erzielten den Siegtreffer mit einem Last-Minute-Tor durch den einzigen Kaderspieler Gabryel Monteiro. Der Sambatänzer traf mit einem glasharten Schuss wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff ins rechte Kreuzeck. Lauterach hatte sich die erst zweite Heimniederlage am Sportplatz Ried selbst zuzuschreiben. Zweifach-Torschütze Vinicius Gomes und der eingewechselte Raphael Mathis vergaben für die Hausherren Topchancen. Zudem blieb die Pfeife des Unparteiischen bei einem Elferfoul an Serkan Aktas (34.) stumm.