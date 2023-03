Last-Minute-Sieg für die Roten Teufel aus Hard

Der HC Hard feierte beim Tabellenschlusslicht Bärnbach/Köflach einen hart erkämpften 23:22-Sieg.

Für die Harder Handballer ging es heute auswärts zum Tabellenschlusslicht Bärnbach/Köflach. Nach einem guten Beginn der Harder kamen auch die Hausherren immer besser ins Spiel und hielten die Partie offen. Nach mehreren Führungswechseln in den ersten 30 Minuten ging es mit einem knappen 10:12 für die Roten Teufel in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit fand der Favorit aus dem Ländle nicht wirklich ins Spiel. So blieb es ein Duell auf Augenhöhe bei dem Bärnbach/Köflach gut zehn Minuten vor dem Ende sogar mit zwei Toren vorne lag. Erst beim Stand von 21:22 kurz vor Schluss übernahmen die Harder erstmals seit dem 13:14 wieder die Führung. Und diesen Vorsprung gaben die Gäste nicht mehr aus der Hand und feierten am Ende einen hart erkämpften 22:23-Auswärtssieg.