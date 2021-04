Last-Minute-Niederlage für Altach in Hartberg

Der SCR Altach musste sich Hartberg auswärts aufgrund eines späten Gegentreffers knapp mit 2:1 geschlagen geben.

Nur 72 Stunden nach dem Remis (2:2) in der Cashpoint-Arena traf der SCR Altach heute auswärts erneut auf den TSV Hartberg. Vor dem Start in die „Rückrunde“ der Qualifikations-Gruppe beträgt der Vorsprung auf Tabellenschlusslicht St. Pölten vier Punkte, jener auf die Admira zwei Zähler (plus Vorreihung bei Punktegleichheit).

Das heutige Spiel begann für die Altacher nahezu perfekt: nach einem schnellen und perfekt zu Ende gespielten Konter musste Maderner den Ball in der 10. Minute nur noch ins leere Tor schieben. Bei einem weiteren Konter in der 16. Minute scheiterte Fischer an Hartbeg-Keeper Swete. In der 25. Minute waren es dann die Hartberger, die nach einem schönen Konter durch Kainz zum 1:1 kamen. Viel mehr Highlights gab es in der ersten Halbzeit jedoch nicht mehr und es ging mit dem 1:1 in die Halbzeit.

Chancen auf beiden Seiten

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Hausherre das Kommando und kamen durch Kainz (59.) und Rep (62.) zu guten Chancen. Trainer Canadi war an der Seitenlinie sichtlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Mit Fortdauer des Spiels kamen aber auch die Altacher zu guten Chancen. So scheiterte Thurnwald in der 71. Minute per Freistoß an Swete und der Stange. Kurz darauf blieb Swete auch gegen Fischer siegreich.

In der Schlussphase gab es einen komplett offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihr Heil in der Offensive suchten. In der 85. Minute gelang den Hartbergern dann der Lucky Punch durch den kurz zuvor eingewechselten Ried. Die Altacher konnten in den Schlussminuten nicht mehr zulegen und kassierten am Ende eine unglückliche Niederlage. Dadurch verpassten die Altacher trotz guter Leistung wichtige Punkte im Abstiegskampf.

