Last-Minute-Niederlage beendet Bregenzer Saison

Bregenz Handball musste sich im dritten Viertelfinal-Spiel Handball Tirol nach einer dramatischen Schlussphase knapp mit 21:20 geschlagen geben und verpasst somit das Halbfinal-Duell mit Hard.

Im dritten Viertelfinalspiel brauchten die Bregenzer Handballer in Tirol einen weiteren Auswärts-Erfolg, um die Saison zu verlängern. Und die Gäste aus dem Ländle erwischten einen perfekten Start und lagen rasch mit 5:1 in Führung. In weiterer Folge wog das Spiel gleich mehrmals hin und her. Nachdem die Tiroler bis auf einen Treffer heran kamen, setzten sich die Bregenzer erneut auf fünf Treffer ab. Doch auch dieses Mal blieben die Tiroler hartnäckig und hielten das Duell weiter offen. Beim Stand von 13:10 für Bregenz ging es in die Pause.

Hochspannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit blieb es weiterhin ein offenes Duell. Meist legten die Bregenzer zur knappen Führung vor und die Tiroler glichen anschließend wieder aus. In den Schlussminuten verpassten die Bregenzer in Überzahl trotz einiger Paraden von Schlussmann Häusle die Entscheidung. So kam es wie es kommen musste - zehn Sekunden vor Schluss gingen die Tiroler überhaupt zum ersten Mal an diesem Abend in Führung und jubelten nach einer dramatischen Schlussphase über den Halbfinal-Einzug. Die Bregenzer müssen die Saison somit frühzeitig beenden.