"Lassen Sie sich bitte jetzt impfen!"

Landesrätin Martina Rüscher sprach in "Vorarlberg LIVE" über mögliche neue Maßnahmen und steigende Zahlen.

Am Freitagabend beraten Bundeskanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein gemeinsam mit den Landeshauptleuten über die aktuelle Corona-Situation in Österreich und mögliche neue Maßnahmen. In Vorarlberg rechne man aber nicht damit, dass es zu massiven Verschärfungen kommen wird, so Landesrätin Martina Rüscher am Freitag in "Vorarlberg LIVE".