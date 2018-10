Lassen Harry & Meghan sich bald scheiden?

Die Hellseherin Simone Simmons sieht schwarz für die Ehe des royalen Paares. Die Frau ist nicht irgendwer, sondern war schon das Medium von Prinzessin Diana...

Ihre erste große Auslandsreise wird den britischen Prinzen Harry und seine Frau Meghan in die Pazifikregion führen: Mitte Oktober reist das Paar gemeinsam nach Australien, Neuseeland, Fidschi und Tonga, wie das Königshaus am Donnerstag bekannt gab. Auf dem Programm stehen dann unter anderem Koala-Streicheln und Kriegstanz.

In Sydney werden Harry und Meghan von Generalgouverneur Peter Cosgrove und dessen Frau Lynne begrüßt. Noch am selben Tag dürfen die beiden dann zwei Koalas streicheln – aber gemäß den neuesten Regeln des Bundesstaates New South Wales nicht auf den Arm nehmen. Nach weiteren Terminen werden die Royals dann nach Fidschi weiterreisen, wo Meghan bei einer UN-Veranstaltung zur Stärkung der Rolle der Frau reden wird. In Fidschi und Tonga sind jeweils Treffen mit den örtlichen Royals vorgesehen.